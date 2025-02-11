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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya-Pasifik turunda...

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlık Ofisi'ne Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i ziyaret etti.

Erdoğan ve İbrahim'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.

Ülkelerin heyetlerinin takdiminin ardından Erdoğan ve İbrahim, ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan İbrahim, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"MÜSLÜMAN ALEMİNİN LİDERİNİ AĞIRLIYORUZ"

Toplantıda ilk sözü alan İbrahim'den dikkat çekici bir selamlama geldi.

Erdoğan'ı Müslümanların lideri olarak takdim eden İbrahim, şöyle konuştu:

"Değerli dostum kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı…

Dünya Müslüman aleminin lideri ve adalet savunucusu, insan hakları sözcüsü ve ayrıca adil sonuçlar bulunması konusunda bir lideri ağırlıyoruz. Bu yüzden şanslıyız kendisinin misafirimiz olması dolayısıyla.

Güneydoğu Asya ziyaretini icra ediyor kendisi... Bu kapsamsa dün kendisine bir fahri doktora verildi. Bundan da son derece onur duyduk. Doktorayı veren okulun öğrencisi olmaktan da ayrıca ben gurur duydum."