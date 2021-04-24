EOS Coin nedir? EOS Coin hakkında merak edilenler..

Merkeziyetsiz bir platform olarak öne çıkan EOS Coin, 2017 yılında özel bir şirket bloğu tarafından kuruldu. Peki, EOS Coin nedir? İşte, EOS Coin hakkında merak edilenler..

Bilindiği üzere DeFi sistemlerinin popülaritesinin artışına paralel olarak her geçen gün yeni sistemler de piyasaya giriş yapıyor.

2009 yılında Satoshi Nakamoto'nun yayımladığı Bitcoin WhitePaper'ı ile başlayan kripto para endüstrisi, alt coinlerle devam ediyor.

Son dönemlerde hayatın her alanında duyduğumuz kripto para birimlerinin büyük ilgi toplaması Eos Coin gibi yeni kripto para birimlerinin piyasaya sürülmesine neden oldu.

2017 yılında, özel bir şirket bloğu tarafından kurulan EOS Coin, mekanizma olarak dPos kullandığı için madencilik yerine blok üreticiliği yapılıyor.

Peki, EOS Coin nedir? EOS Coin nereden nasıl alınır? İşte EOS Coin hakkında bilgiler...

EOS COİN NEDİR?

EOS, endüstriyel ölçekte merkezi olmayan uygulamaların barındırılabildiği, tamamen merkezi olmayan bir işletim sistemi olmayı hedeflemektedir.

Hedeflenen kullanım durumları arasında akıllı sözleşmeler, merkezi olmayan depolama çözümleri ve DApps ortamları yer almaktadır.

EOS geliştiricileri, binlerce işlemi dPoS-konsensüs mekanizması ile verimli bir şekilde hesaplanabildiğini iddia etmektedir. Geliştiriciler aynı zamanda program işlemlerinin birden çok işlemci arasında paylaştırıldığı paralel işlemleri uygulamayı da amaçlamaktadır Eşsiz mimarisi sayesinde, dikey ve yatay olarak ölçeklendirilebileceğini iddia etmekte ve proje bittiğinde işlemlerin cansız olmasını amaçlamaktadır.

EOS'U KİM KURDU?

EOS, 2017 yılında özel şirket bloğu tarafından kuruldu. Proof-of-stake (dPoS), STEEM ve Bitshares’in yaratıcısı olan Dan Larimer block.one’un CTO’sudur.

EOS MADENCİLİĞİ YAPILIR MI?

EOS, iş ispatı kripto para birimleri gibi üretilememektedir çünkü yetkilendirilmiş bir pay ispatı sistemi kullanmaktadır. Onun yerine blok üreticileri, yeni blokları oluşturmakta ve ürettikleri her blok için yeni üretilen EOS tokenleri ile ödüllendirilmektedir.

Blok üreticilerinin kendilerine olması gerekenden yüksek ödül vermeleri, yıllık toplam token arzının %5'ten fazla artmasını engelleyen bir limit mekanizması tarafından engellenmektedir.

EOS token sahipleri, EOS ideallerine uymadığını düşündüğü blok üreticilerini oy birliğiyle görevden uzaklaştırma gücüne de sahip bulunmaktadır.

EOS'UN DİĞER KRİPTO PARALARDAN FARKI NEDİR?

EOS'ta konsensus mekanizması olarak proof-of-stake kullanılmaktadır. Ayrıca, paralel yürütme ve asenkron iletişim metodolojisi kullanılarak yüksek oranda ölçeklenebilir olması hedeflenmektedir

DOLAŞIMDAKİ TOPLAM EOS MİKTARI KAÇ?

Toplam arz miktarı 1.000.000.000'dir. Yıllık yüzde 5’e varan bir enflasyon oranı bulunmakta ve maksimum arz sonsuzdur.

EOS NEREDEN ALINIR?

EOS'u birçok kripto para borsasından almak mümkündür. EOS şu an için Binance, Coinbase, Bitfinex ve Huobi Global piyasalarında listelenmektedir.