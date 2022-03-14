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    EPDK akaryakıt dağıtıcılarının zorunlu stok oranlarını güncelledi

    EPDK, rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisans sahiplerinin zorunlu petrol stokunun 14-31 Mart arasında yüzde 7, 1-12 Nisan arasında yüzde 6'sının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine karar verdi.
    • AA
    • 14.03.2022 - 21:16
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    EPDK akaryakıt dağıtıcılarının zorunlu stok oranlarını güncelledi

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yaptığı açıklamada Uluslararası Enerji Ajansı tarafından "Acil Eylem Planı" uygulamaya konulduğu aktarıldı.

    Açıklamada, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında Ulusal Stok Komisyonu'nun kararı kapsamında kurum tarafından rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin tutmakla yükümlü olduğu zorunlu petrol stoku miktarında yeni bir karar aldı.

    MART VE NİSAN İÇİN YENİ KARAR

    Karara göre rafinerici ve akaryakıt dağıtıclar ellerinde tutmakla  yükümlü oldukları miktarın 14-31 Mart arasında yüzde 7, 1-12 Nisan arasında yüzde 6'sına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebileceği kaydedildi.

    Öte yandan, açıklamada 13 Nisan 2022 itibarıyla ilgili lisans sahiplerinin bu karar öncesindeki asgari zorunlu petrol stoku miktarını sağlamalarına ilişkin yükümlülüklerinin devamına karar verildiği belirtildi.

    EPDK akaryakıt dağıtıcılarının zorunlu stok oranlarını güncelledi #1


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