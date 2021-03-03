EPDK akaryakıtta fiyat artışı yapan şirketlere inceleme başlattı

EPDK dövizdeki düşüşe rağmen akaryakıtta fiyat artışı yapan şirketler hakkında inceleme başlattı.

Dövizdeki artışla beraber yükselen pompa fiyatları, döviz düşüşe geçmesine rağmen bir değişime uğramadı.

Akaryakıt fiyatları hakkında gizli zam yapıldığı yönünde iddialar vardı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), duruma el koydu. Dövizdeki düşüşe rağmen akaryakıtta fiyat artışı yapan şirketlere yönelik adım attı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Haksız kâr artışı ile fiyatlarına gizli zam yapan dağıtım şirketleri hakkında EPDK tarafından inceleme başlatıldı.

"İZİN VERMEYİZ"

Konuya yönelik açıklama yapan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Kâr oyunları ile gizli zam yapan başka şirketler varsa en kısa zamanda onları da tespit edip gereken adımları atacağız" dedi.