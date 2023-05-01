EPDK Başkanı duyurdu! Bedava doğalgazla ilgili tereddüdünüz olmasın Doğalgazın bir ay süreyle bedava kullanılması konusunda vatandaşlara bir duyuruda bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz "Vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüdü olmasın. Tahsil edilen faturalar iade edilecek" ifadelerini kullandı.

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Türkiye, tarihi adımlara tanıklık ediyor.

Hummalı çalışmaların sürdürülüğü Karadeniz gazı, geçtiğimiz günlerde Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde ilk kez karaya çıkarıldı.

Başarılı proje kapsamında ilk fazda üretilen doğalgaz devreye alındı.

Bu önemli gelişme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir müjde daha verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tamamındaki konutlarda doğalgaz tüketiminden bir ay ücret alınmayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğalgaz tüketiminin tamamını bir ay ücretsiz yapıyoruz." ifadeleri ile duyurdu.

Vatandaşları sevindiren bu haber, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de de yayınlandı.

24 Nisan 31 Mayıs arasında ücretsiz

Buna göre; Konutlara 24 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında doğalgaz ücretsiz olacak.

Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğalgaz bedeli alınmayacak.

Müjde yurt genelinde konuşulurken, vatandaşlardan bazılarının aklında soru işaretleri kaldı.

"Hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak, tahsil edilen faturalar iptal edilecek"

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, vatandaşlara yönelik bir açıklama yaptı.

Yılmaz şu ifadeleri kullandı;