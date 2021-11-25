EPDK'dan akaryakıt açıklaması

EPDK, akaryakıta ikinci bir zam beklendiği haberleri üzerine herhangi bir artışın söz konusu olmadığını belirtti.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar üzerine akaryakıt fiyatlarında da artış yaşanıyor.

Dün akşam saatlerinde gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yapılan zammın ardından bugün ikinci bir zam beklentisi daha öne sürüldü.

Basında yer alan haberlerde; benzinde 46 kuruş, motorinde 43 kuruş ve LPG'de 25 kuruş artış olacağı belirtildi.

Zam haberleri üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) açıklama yaptı.

Açıklamada çıkan haberlerin doğru olmadığı vurgulandı.

"HERHANGİ BİR ARTIŞ YOK"

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bugün bazı basın – yayın organlarında “benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG'ye 25 kuruş daha zam kararı alındığı” yönünde haberler çıkmıştır. Gerek bu haber gerekse son günlerde akaryakıt fiyatlarındaki artışlar üzerinden toplumda infial oluşturmayı amaçlayan haber ve yorumlar ile ilgili bir basın açıklaması ihtiyacı doğmuştur. Öncelikle söz konusu haber doğru değildir. Bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir.





"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"

Medyada yer alan bu tip gerçek dışı haberlerin yanı sıra bazı STK temsilcilerinin kamuoyunda daha fazla tanınma gayesi ile günler öncesinden zam açıklama telaşına düşmesi, sektörümüze olan güveni zedelemektedir. Sadece kendi çıkarlarını düşünerek toplumumuzda huzursuzluğa sebep olan böylesi gerçek dışı haber ve yorumlar yapan ya da yaptıran kişiler hakkında da Kurumumuz tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır.

"PETROL FİYATLARI İLE DÖVİZ DALGALANMALARI DOĞRUDAN FİYATLARA YANSIYOR"

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; akaryakıt piyasamızdaki fiyat hareketleri serbest piyasa koşullarında, kamu otoritesinin herhangi bir müdahalesi ya da kararı olmadan oluşmaktadır. Pandemi koşullarında devletimiz eşel mobil sistemi ile uluslararası piyasalardan kaynaklanan olağanüstü fiyat hareketlerinin vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıtılmasını sağlamış, 60 milyar TL’yi aşan bir vergi gelirinden fedakarlık etmiştir. Akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV’nin sıfırlanması ile birlikte ise küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketler doğrudan fiyatlara yansımaktadır."