EPDK'dan Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, kentteki kesintiye ilişkin kararı duyurdu. Ayrıca AEDAŞ'a para cezası kesildi.

Isparta'da geçtiğimiz kış mevsiminde yoğun kar yağışı nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri yaşandı.

Yaşanan arızalar nedeniyle kriz masası kurulurken, ekipler, saatler süren kesintiyi yoğun uğraşlar sonucu giderdi.

Kesintilerle ilgili tazminat kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kesintiler sebebiyle mağdur olan vatandaşlarla ilgili kararı açıkladı.

Isparta'daki elektrik kesintisi nedeniyle abonelere toplam 15 milyon 583 bin 459 lira tutarında tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

AEDAŞ'a ceza kesildi

Buna göre, Mesken abonelerine 109 TL, diğer abonelere de yapılan anlaşma çerçevesinde 1307 TL'ye kadar tazminat ödenecek.

Öte yandan Akdeniz Elektrik Dağıtım'ın (AEDAŞ), 3 milyon 236 bin 666 lira ceza ödemesine hükmedildi.

Isparta'da yaşanan elektrik kesintisi

Kentte 3 Şubat'ta etkili olan kar ve soğuk hava, yolları kapatırken, iletken tellerin kopması, direklerin yıkılması ve trafo merkezlerinin arızalanması nedeniyle elektrik sıkıntısı yaşandı.

Isparta Belediyesi, İl Özel İdaresi, Karayolları, DSİ ekiplerince karla kaplanan yollar temizlendi. AEDAŞ'ın bakım onarım ve acil müdahale ekiplerince elektrik hasarlarının giderilmesi için hummalı çalışma başlatıldı.

Diğer şehirlerden ekip takviyesi

Hasarların büyük boyutta olması nedeniyle Sivas, Yozgat, Kastamonu, İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Adana, Hatay, Denizli'den teknik ekipler Isparta'ya gelerek, çalışmalara katıldı.

Isparta'da 95 köyde, merkezde de 235 noktada hasar tespiti yapıldı. Kentte kriz masası oluşturularak, tüm kurumların seferberliğiyle elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüldü.

İsteyen vatandaşlar yurtlara yerleştirildi

AA'nın haberine göre, elektrik kesintisi nedeniyle kent genelinde ısınma konusunda ciddi problemler oluştu. Talepte bulunan vatandaşlar il genelindeki yurtlara yerleştirildi.

Isınmaya ve aydınlanmaya yardımcı olması için küçük tüp ve lambalar, telefonlar için de harici şarjlar dağıtıldı.