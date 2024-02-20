EPDK'dan müjde: Benzin ve motorine indirim geliyor Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi. Bu çerçevede benzine 1 ile 1,5 TL düzeyinde indirim yapılacak.

ensonhaber.com

Son dönemde artan akaryakıt fiyatları araç sahiplerini üzüyordu.

Konuyla ilgili sürücüleri sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Buna göre ham petrole yapılan indirimlerin tüketicilere yansıtılmasıyla ilgili dikkat çeken bir adım atıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rafinerilere yazı göndererek bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi.

EPDK el attı: Benzin ve motorine indirim geliyor

Rafinerilere bir yazı göndererek gerekli uyarıları yaptıklarını belirten EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bu doğrultuda rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve motorinde 1 ila 1 buçuk TL düzeyinde bir indirim yaşanacağını açıkladı.

Yılmaz, benzin ve motorin fiyatlarının serbest piyasada oluştuğunu belirterek, "Kurallar ve formül belli. EPDK olarak hem rafineri-dağıtıcı ve bayii gibi piyasa oyuncularının uygulamalarını hem de fiyat hareketlerini sıkı şekilde takip ediyoruz. Akaryakıt piyasamızın serbest yapısı elbette önemli ancak tüketicilerimizi korumak, fiyat hareketlerini titizlikle takip etmek, kâr oyunlarına izin vermemek de bizim görevimiz." dedi.

"Benzin ve motorinde 1 ila 1 buçuk TL düzeyinde bir indirim olacak"

Rafinerilere bir yazı göndererek gerekli uyarıları yaptıklarını ifade eden Yılmaz, bu doğrultuda rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve motorinde 1 ila 1 buçuk TL düzeyinde bir indirim yaşanacağını açıklayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler, rafineriler için önemli bir kar avantajına sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor. Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1 buçuk TL düzeyinde bir indirim olacaktır."

Güncel akaryakıt fiyatları

Öte yandan İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41,22 motorinin ise litre fiyatı 44,3 liradan satılıyor.

Motorine de gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL indirim gelmesi bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.