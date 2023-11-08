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İsrail, 7 Ekim'de Hamas'ın Aksa Tufanı baskınını bahane ederek Gazze'de sivil katliama girişti.

32 günde 10 binden fazla sivil hayatını kaybederken, 30 binden fazlası da yaralandı, 2 milyona yakın Filistinli de kentin güneyin göç etmek zorunda kaldı.

İsrail ordusu, Gazze'ye kara operasyonuna başladığında beri, beklenenin aksine büyük bir dirençle karşılaştı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'nin merkezine girdiğini açıklasa da, sonrasında ordunun paylaştığı görüntüler, aksini söylüyor.

Konuyla ilgili CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'ye açıklamalarda bulunan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Eray Güçlüer, İsrail ordusunun Gazze'nin merkezinde değil, kenar mahallelerde halen Hamas ile çatıştığını söyledi.

"İsrail ordusu, Gazze'nin sınır mahallelerinde tiyatro çekmiş"

İsrail ordusunun paylaştığı görüntüleri analiz eden Güçlüer, şunları söyledi:

Psikolojik mesaj verilmeye çalışılıyor. Bunlar seçilmiş görüntüler. Aslında şehrin merkezinde değiller. Gazze sınırında olduklarını gösteriyor. Buralar dış mahalleler. Bırakın şehir merkezini, Cibaliye'ye bile giremediler.



İsrail askerlerinin Gazze dışında oluşturdukları mevzilerden görüntü veriyorlar. Yerleşimler daha çok ileride.



Bu bir propaganda görüntüsü. askerin eli tetikte bile değil. düşman karşı da olsa eliniz tetikte ve gözetlemede olursunuz. Tetik boşta. Bu bir tiyatro.