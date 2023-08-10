Eray Güçlüer: Türkiye'nin ürettiği SİPER, S-400'den daha iyi Ensonhaber canlı yayınında konuşan stratejist Eray Güçlüer, Türkiye'nin Karadeniz'de test edeceği yerli füze sistemi HİSAR-U'nun (SİPER) Rus S-400'lerden daha iyi olduğunu belirtti.

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İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına katılan stratejist emekli Jandarma Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer, Karadeniz'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'nin S-400'e rakip olabilecek yerli füze sistemi HİSAR-U'nun (SİPER) bu hafta 850 kilometrelik bir alanda test edilmesini de yorumlayan Güçlüer, yerli füze sistemi HİSAR-U'nun (SİPER) Rus S-400'lerden daha iyi olduğunu belirtti.

"SİPER, Patriot ve S-400'lerden daha iyi"

Güçlüer'in açıklamaları şöyle:

Patriotların menzili 160 kilometre, bizim füzelerimizin menzili 150 kilometre. Hemen hemen aynı menzildeler ama, manevra kabiliyeti, vuruş hassasiyeti, ivmelenme süresi gibi çeşitli parametreler açısından SİPER, Patriot ve S-400'lerden daha iyi. O yüzden S-400'ün 2. parçasını almamıza gerek kalmadı. Yani, başka bir ülkenin füze sistemine ihtiyacımız yok.



Özellikler HİSAR füzesinin dikey yükselişi, dünyadaki savaş uçaklarının maksimum tırmanma kabiliyetinin üstünde. Dolayısıyla bizden izin almadan Türk hava sahasına girerlerse, füzelerimizin menzili içinde olacaklar.



Geçmişte Türk hava sahası delik deşikti. Çok ses çıkaramıyorduk. Ancak hava sahamız artık tamamen bizim kontrolümüz altında.

"Emperyalistler, Türkiye'yi Ukraynalaştıramadı"