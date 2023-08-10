İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına katılan stratejist emekli Jandarma Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer, Karadeniz'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.
Türkiye'nin S-400'e rakip olabilecek yerli füze sistemi HİSAR-U'nun (SİPER) bu hafta 850 kilometrelik bir alanda test edilmesini de yorumlayan Güçlüer, yerli füze sistemi HİSAR-U'nun (SİPER) Rus S-400'lerden daha iyi olduğunu belirtti.
"SİPER, Patriot ve S-400'lerden daha iyi"
Güçlüer'in açıklamaları şöyle:
Patriotların menzili 160 kilometre, bizim füzelerimizin menzili 150 kilometre. Hemen hemen aynı menzildeler ama, manevra kabiliyeti, vuruş hassasiyeti, ivmelenme süresi gibi çeşitli parametreler açısından SİPER, Patriot ve S-400'lerden daha iyi. O yüzden S-400'ün 2. parçasını almamıza gerek kalmadı. Yani, başka bir ülkenin füze sistemine ihtiyacımız yok.
Özellikler HİSAR füzesinin dikey yükselişi, dünyadaki savaş uçaklarının maksimum tırmanma kabiliyetinin üstünde. Dolayısıyla bizden izin almadan Türk hava sahasına girerlerse, füzelerimizin menzili içinde olacaklar.
Geçmişte Türk hava sahası delik deşikti. Çok ses çıkaramıyorduk. Ancak hava sahamız artık tamamen bizim kontrolümüz altında.
"Emperyalistler, Türkiye'yi Ukraynalaştıramadı"
Batı ve ABD, emperyalist güçler, Türkiye'yi Ukraynalaştırmak için pek çok şey denediler: Türkiye ile Rusya arasını bozacak Karlov suikasti, uçak düşürülmesi, Boğaz'a mayın konulması, 15 Temmuz hareketi, Türkiye'nin içine sızdırılan FETÖ, PKK ve ayrılıkçı gruplara rağmen Türk milleti dur dedi.
Karadeniz'deki savaşın bize sıçramaması için Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin aktif denge politikasıyla devam etmesi son derece önemli. Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirecek her türlü provokasyonu denemeye devam edeceklerdir. Çok dikkatli ve uyanık durmamız lazım.