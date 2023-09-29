Erbaa Devlet Hastanesi'ndeki doktorlar istifa etti yalanı Birgün'ün Erbaa Devlet Hastanesi'ndeki doktorların istifa ettiği, acil serviste bu nedenle doktor bulunmadığı yönündeki haberi yalan çıktı.

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Türkiye'de yurt dışına göçte son dönemde artış görüldüğü bir gerçek olsa da muhalif cenah bu konuda algıya doymuyor.

Özellikle bu algı sağlık sektörü ve doktorlar üzerinden yapılıyor.

Son algı çalışması yalan haberleriyle sık sık gündeme gelen BirGün'den...

Doktorlar istifa etti yalanına tüm muhalif medya düştü

Gazetede yer alan haberde, Erbaa Devlet Hastanesi'nde görev yapan 17 doktorun istifa ettiği, bu nedenle acil serviste doktor bulunmadığı belirtildi.

Yapılan haber bir anda tüm muhalif site ve sayfalarda paylaşılmaya başlandı.

Bir yandan yalan haber yayılırken diğer taraftan algı çalışması deşifre oldu.

Uzmanlık kazanan pratisyenlerin yerine yenileri geliyor

Edinilen bilgiye göre hastanede doktor sıkıntını yaşanmıyor, pratisyen hekimler TUS sınavında uzmanlık kazanıp yerlerini yeni pratisyenlere bırakıyor.

Bu kapsamda, Erbaa Devlet Hastanesin'de 2 acil tip uzmanı ve 33 farklı branşlarda uzman hekim ve 6 pratisyen görev yapıyor.

Son 1 yılda ise hastaneden 5 pratisyen hekim istifa etti, bunun yanında 20 pratisyen hekim atandı.

Buna göre pratisyenlerin istifa etmesi ve yerine yenilerinin atanması sektörde en normal olaylardan biri.