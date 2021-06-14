Erbakan Vakfı, Çırağan Sarayı'nda D-8 zirvesine ev sahipliği yapacak

Erbakan Vakfı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın öncülüğünde 1997’de kurulan D-8'in 24'üncü kuruluş yıl dönümünde İstanbul Çırağan Sarayı'nda düzenlenen uluslararası programa ev sahipliği yapacak.

Erbakan Vakfı, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 24'ünü kuruluş yıl dönümü münasebetiyle, ‘D-8 İLE YENİ BİR DÜNYA’ teması ile D-8'in kuruluşuna imzaların atıldığı İstanbul Çırağan Sarayı'nda uluslararası bir programa imza atacak.

Yarın pandemi koşulları sebebiyle sınırlı sayıda davetlinin yer alacağı zirveye, devlet erkanından da isimler katılacak.

ZİRVEDE YER ALACAK İSİMLER

26 Haziran 2016 tarihinde D-8 Genel Sekreterliği ile Erbakan Vakfı arasında yapılan ‘Mutabakat Anlaşması' çerçevesinde, D-8 Genel Sekreteri Birinci Direktörü Nasir Aminu ve Erbakan Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu adına Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, D-8 Dönem Başkanı Bangladeş’i temsilen Büyükelçi Mosud Mannan ve D-8 üye ülkelerinin dışişleri bakanları, büyükelçileri ve başkonsolosları, Türkiye’den çeşitli siyasi parti liderleri ve sivil toplum örgütleri başkanlarının katılacağı bildirildi.

"D-8, YENİ BİR DÜNYANIN KURULUŞUNA ÖNAYAK OLACAKTIR"

Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekin programa ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünyada küresel çapta G-7, BRICS gibi küresel yönetişimin geleceğinde söz sahibi olabilecek örgütlenmelerle birlikte önemi her geçen gün artarak devam etmekte olan D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın, kuruluş gayesine ve ortaya konulan ilkelerine uygun olarak ikinci aşamada Müslüman ülkelerin D-60 olarak güçlerini birleştirebilecekleri önemli bir küresel güç merkezi olacağına olan inancımız tamdır. Özellikle son yıllarda yaşanan siyasi kırılmalar, iç savaşlar ve küresel tehditler D-8’in kuruluş ilkelerini gün geçtikçe daha da önemli kılmaktadır. Bütün gayemiz, ülkemizin ve tüm İslam âleminin huzur, barış ve kardeşlik içerisinde D-8 şemsiyesi altında geleceğe güvenle bakabilecekleri ‘Yeni bir Dünya’nın kuruluşuna önayak olabilmektir." ifadelerini kullandı.

İLK KEZ, ULUSLARARASI PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN BARIŞ ÖDÜLÜ VERİLECEK

Bekin uluslararası düzenlenen zirvede ilklerin de yaşanacağını belirterek, “Vakfımız tarafından düzenlen programda Sayın Cumhurbaşkanı’nın vekâleten temsil edilmesi beklenmektedir. Savaş değil, barış; Çatışma değil, diyalog; Çifte standart değil, adalet; Üstünlük değil, eşitlik; Sömürü değil, işbirliği; Baskı ve tahakküm değil, insan hakları, hürriyet ve demokrasi” ilkeleri doğrultusunda bu toplantıda 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız adına düzenlenen ilk ‘ULUSLARARASI PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN BARIŞ ÖDÜLÜ’nün D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın kurucuları arasında yer alan ve 1981-2003 yılları arasında Malezya Başbakanı olarak görev yaparken Malezya’yı büyük bir kalkınma hızıyla ‘Asya kaplanları’ arasına yerleştiren Dr. Mahathir Muhammed’e verilmesi kararlaştırıldı." şeklinde konuştu.

D-8 NEDİR?

54'üncü hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın girişimleri sonucu aralarında Bangladeş, Endonezya, Malezya, Pakistan, İran, Mısır, Nijerya ve Türkiye’nin yer aldığı 8 kurucu ülke, İstanbul Çırağan Sarayı’nda 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul Deklarasyonu ile D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın kuruluşunu ilan etti.

İstanbul'da üye devlet ve hükümet başkanları zirvesinde İstanbul Deklarasyonu ile kurulan D-8, kalkınmada iş birliğini sağlamaya, üye ülkeler arasındaki ticareti ve iş birliğini artırmaya yönelik uluslararası bir örgüt niteliğindedir.

Bir milyarı aşkın nüfusla sekiz Müslüman ülkenin Türkiye'nin liderliğiyle oluşturduğu D-8’in ana hedefleri arasında, üye ülkelerin küresel ekonomideki konumlarının geliştirilmesi, ticari ilişkilerde farklı ve yeni fırsatların ortaya konulması, uluslararası düzeyde karar verme süreçlerine katılımın artırılması ve yaşam standartlarının geliştirilmesi yer alıyor.