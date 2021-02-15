- Haberler
- Gündem Haberleri
- Erbil'de ABD Başkonsolosluğu'nun olduğu bölgeye füzeli saldırı
Erbil'de ABD Başkonsolosluğu'nun olduğu bölgeye füzeli saldırı
Irak'ın kuzeyi Erbil'de ABD Başkonsolosluğu'nun bulunduğu bölgeye füzeşi saldırı düzenlendi.
- Haber Merkezi
- 15.02.2021 - 22:15
- Güncelleme : 15.02.2021 - 22:23
Irak'ın kuzeyi Erbil'de ABD Başkonsolosluğu'nun bulunduğu bölgeye füzeli saldırı düzenlendi.
Yerleşke yanına düşen füzeler nedeniyle, konsolosluk binasında olağan üstü hal ilan edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...