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    Erbil'de ABD Başkonsolosluğu'nun olduğu bölgeye füzeli saldırı

    Irak'ın kuzeyi Erbil'de ABD Başkonsolosluğu'nun bulunduğu bölgeye füzeşi saldırı düzenlendi.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2021 - 22:15
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 22:23
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    Erbil'de ABD Başkonsolosluğu'nun olduğu bölgeye füzeli saldırı

    Irak'ın kuzeyi Erbil'de ABD Başkonsolosluğu'nun bulunduğu bölgeye füzeli saldırı düzenlendi.

    Yerleşke yanına düşen füzeler nedeniyle, konsolosluk binasında olağan üstü hal ilan edildi.

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