Erbil'de Türk diplomatı şehit eden 2 kişinin idamı onaylandı

Erbil'de Türk diplomatı şehit eden 2 kişinin idamı onaylandı

Erbil'de Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesi olayında baş fail 2 kişi hakkında verilen idam kararı IKBY Temyiz Mahkemesi, Erbil 2. Ceza Mehkemesi tarafından onaylandı.

17 Temmuz 2019'da Erbil'de bir restoranda düzenlenen PKK saldırısında Erbil Başkonsolosluğu çalışanı Osman Köse ile iki Iraklı hayatını kaybetmişti.

Erbil 2. Ceza Mahkemesi, saldırıyla ilgili 2 kişiye idam cezası, 2 kişiyi birer yıl, 3 kişiyi de ikişer yıl hapis cezasına çarptırdı.

TÜRK DİPLOMATIN KATİLLERİNİN İDAM CEZASI ONANDI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Temyiz Mahkemesi, dosya ile ilgili son kararı verdi.

Saldırının baş failleri Mazlum Dağ olarak bilinen Muhammed Zeki ve Abdurrahman Şahin hakkında verilen idam kararını onayladı.