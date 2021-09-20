Euro
10.1593
0.19%
Dolar
8.6742
0.32%
Altın
490.51
0.51%
Borsa
1.4
-1.36%
Bitcoin
394.000
-5.14%
EXEN Coin
22.80
-4.40%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Erciyes beyaz örtüyle kaplandı

    İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'in yüksek kesimlerine kar yağdı.
    • AA
    • 20.09.2021 - 11:23
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 12:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erciyes beyaz örtüyle kaplandı

    Kayseri'de hava sıcaklığının mevsim normallerine altına düşmesiyle dün akşam saatlerinde kent genelinde yağmur etkili oldu.

    Yağış, Erciyes'te ise yerini kara bıraktı.

    ZİRVE KARLA KAPLANDI

    Dağın 3 bin 500 rakımdaki Hörgüçkaya mevkisi ile yüksek kesimler beyaza büründü.

    Kar yağışı nedeniyle Erciyes'in eteklerindeki Hacılar ilçesi ile Kıranardı ve Hisarcık mahallelerinde hava sıcaklığı gece 6 dereceye kadar düştü.

    Erciyes beyaz örtüyle kaplandı ViDEO

    Erciyes beyaz örtüyle kaplandı #1

    Erciyes beyaz örtüyle kaplandı #2

    Erciyes beyaz örtüyle kaplandı #3

    Erciyes beyaz örtüyle kaplandı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir