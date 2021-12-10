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- Erciyes'te kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı
Erciyes'te kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı
Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde özellikle gece saatlerinde kar yağışı etkili oluyor.
- AA
- 10.12.2021 - 16:19
- Güncelleme : 10.12.2021 - 16:27
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te bir süredir etkili olan kar yağışı dağı beyaza bürüdü.
YÜKSEK KESİMLER KARLA KAPLANDI
Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Erciyes'te, 2200 metredeki Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı, Hisarcık Kapı ve Develi Kapı karla kaplandı.
KAR KALINLIĞI 50 METREYE ULAŞTI
Zirveye yakın yerlerde kar kalınlığı yer yer 50 santimetre ölçüldü.
Erciyes'te kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı VİDEO