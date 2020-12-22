Ercüment Ovalı’dan mutasyona uğrayan korona açıklaması: Ben demiştim

Ercüment Ovalı, mutasyona uğrayan koronanın bulunan aşıları devre dışı bırakabileceğini söyledi.

Dünya, İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türünün tespit edildiğinin açıklamasıyla sarsıldı.

Birçok aşı türünün onay aldığı ve toplu aşılama programlarının başlamasının beklendiği bu günlerde, mutasyon açıklaması dünya genelinde tedirginliğe neden oldu.

Türkiye'de ilk vakalar görüldükten sonra Türk kamuoyuna aşıyı bulduğuna dair imalarda bulunan daha sonra suskunluğa gömülen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, son günlerde sessizliğini bozdu.

MUTASYONU DEĞERLENDİRDİ

En son Dornaz Alfa ilacını koronavirüs tedavisi için öneren akabinde kendisine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz." demesinden sonra açıklama yapmayan Ovalı'dan çalışmalarıyla ilgili haber beklenirken; Ovalı, koronavirüsün mutasyona uğramasına ilişkin konuştu.

BULUNAN AŞILAR ETKİNLİĞİNİ YİTİREBİLİR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ovalı, mevcut aşıların mutasyon hızının devam etmesi halinde aşıların devre dışı kalmasının kaçınılmaz olacağını söyleyerek bu durumdan Pfizer, Moderna, Astrazenka gibi aşıların etkileneceğini ifade etti.

Ovalı'nın açıklaması şu şekilde;

“Mevcut mutasyonlar şimdilik aşıların etkinliğini etkileyecek yapıda değil. Ama bu mutasyon hızı devam ederse aşıların devre dışı kalması kaçınılmaz görülmektedir. Mutasyonlardan en çok etkilenecek aşılar spike proteinin hedefleyen aşılar olup, bu durum; Pfizer, Moderna, Astrazenka gibi aşıları devre dışı bırakabilir. Tam virüs aşıları ise hala etkili olmaya devam edecek ama koruyuculukları yüzde 90’larda yüzde 40’lara doğru düşebilecektir. Bu durum yeni virüse karşı yeni aşı üretimlerini gerekli hale getirecektir. Her yıl gripte olduğu gibi yeni aşı üretmek zorunlu hale gelecek ve büyük Faz III insan deneyimi gerektirmeyen klasik tip aşılar tabloya hakim olacaklardır. Ayrıca aşılara olan talebin yoğunluğu nedeniyle de her ülkenin özellikle kendi aşısını üretme zorunluluğu bir kez daha gündeme gelecektir. Yoğun karantina olmadan yapılacak kademeli aşılamanın, yeni mutasyonların oluşumunu engelleyemeyeceğini, mevcut uluslararası politikaların değil pandemiyi durdurmak aşıya dirençli yeni Covid-21’e neden olacağını haftalar önce yazmıştım.”