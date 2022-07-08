Erdal Acar, Sarallar operasyonunda tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında bulunan Acar hakkında tutuklama kararı verildi.

“Sarallar” suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 122 şüpheli yakalanmıştı.

İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı

Dün sabah saatlerinde yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında Erdal Acar'ın da bulunduğu 91 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Acar hakkında tutuklama kararı

91 şüpheliden aralarında Erdal Acar'ın da bulunduğu 78 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen Acar hakkında tutuklama kararı verildi.

12'si adli kontrol şartıyla serbest

İHA'nın haberine göre, şüphelilerden 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüphelinin ise başka suçtan tutuklu olduğu, bu dosyadan ifadesi alındıktan sonra cezaevine gönderildiği öğrenildi.