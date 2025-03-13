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Haber Merkezi

CHP film çekmeye devam ediyor...

Yerel seçimlerde popülaritesi nedeniyle Ankara'da Etimesgut'tan aday gösterilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu yine setlerde...

İlk adaylık duyurusundan itibaren CHP'lilerin bile tepkisini çeken Beşikçioğlu, o günlerde mesleği ile görevini birlikte yürüteceğini açıklamıştı.

MESAİDE DİZİ ÇEKMEYE DEVAM

Beşikçioğlu dediğinin arkasında durdu: Mesaide dizi çekmeye devam etti...

Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Ankara'da çekimleri yapılan bir dijital platformda yayınlanan dizisi için hafta için mesai saatleri içinde sete çıktı.

CHP'Lİ BAŞKAN SETTE GÖRÜNTÜLENDİ

O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

Pazartesi günü öğlen 14.30 sıralarında çekilen görüntülerde, Beşikçioğlu ve rol arkadaşlarının prova yaptıkları görüldü.

Etimesgut halkının hizmet beklediği saatlerde Beşikçioğlu'nun dizi setinde olduğu anlara ilişkin bu görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu.