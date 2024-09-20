Erdal Beşikçioğlu'nun belediyeye bekçi olarak aldığı sokak köpeği Daha önce sokak köpeklerini belediye bünyesinde görevlendireceği sözünü veren Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, eğitimi tamamlanan köpeğin atamasını yaptı.

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AA

Türkiye uzun süreli bir mücadelenin ardınan sokak köpeği tehlikesinden kurtuldu.

Yasalaşan düzenleme ile sokak köpeklerinin toplanması, kısırlaştırılarak sahiplendirilmesi ve rehabilite olmayan vahşi köpeklerin de uyutulmasının önü açıldı.

CHP'li belediyeler bu düzenlemeye karşı çıkarken yasayı uygulamayacaklarını açıkladı.

Ankara'nın ilçelerinden biri olan Etimesgut Belediyesi de onlardan biri.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, bunun yanında sokak köpeklerini eğiterek belediye bünyesinde görevlendireceğinin sözünü verdi.

KÖPEĞİ BELEDİYEYE BEKÇİ YAPTI

Etimesgut Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Beşikçioğlu'nun, eğitimi tamamlanan sokak köpeğinin belediye bünyesinde bekçi olarak atamasını gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Beşikçioğlu, köpeklere öncelikle itaat eğitimi verdiklerini, temel eğitimleri tamamlandıktan sonra vatandaşların sahiplenmeleri için gerekli imkanları sağladıklarını ifade etti.

Beşikçioğlu, bazı köpekleri de park bahçelerin deposu, makine parkı gibi alanlarda bekçi köpeği olarak değerlendireceklerini belirterek, belediye barınağının 300 hayvana ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu, şu an 80-83 köpeğin bulunduğunu anlattı.

"TEMEL İTAAT EĞİTİMİ VERİYORUZ"

Sayının arttığını bildiren Erdal Beşikçioğlu, "Ama uygulamaya geçirdiğimiz projemiz de sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Hepsinin burada özgürce dolaşabilecekleri bir alan mevcut. Burada temel itaat eğitimleri ve arama kurtarma eğitimleri verilmektedir. Sistem şimdilik işliyor, sabah saatlerinde de kreşlerimize görevlendirmeleri yaptık." bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)