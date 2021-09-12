Erdal Eren kimdir, neden idam edildi? 17 yaşında darağacında...

12 Eylül 1980 tarihinde Türkiye'de gerçekleştirilen askeri darbenin ardından idam edilen Erdal Eren, 12 Eylül darbesinin 41. yılında yeniden gündemde. Peki Erdal Eren kimdir ve neden idam edildi?

Türkiye'de demokrasinin kara lekesi olarak bilinen 12 Eylül 1980 Darbesi'nin üzerinden 41 yıl geçti.

O güne dair yaşananlar hafızalarda yeniden canlanırken, idam edilenler arasında bir isim de hala unutulmadı.

Erdal Eren 1980 yılında tutuklanmış 18 yaşının altında olmasına rağmen yaşı büyültülerek idama mahkum edilmişti.

Vatandaşlar ölüm yıl dönümünde Erdal Eren kimdir, kaç yaşındaydı ve neden idam edildi? sorularını araştırıyor. İşte Erdan Eren kimdir sorusunun yanıtı ve hayatına dair merak edilenler…

ERDAL EREN KİMDİR?

Erdal Eren 25 Eylül 1964 yılında Giresun´un Șebinkarahisar ilçesinde doğdu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi Sinan Suner'in öldürülmesi üzerine, Ankara Yapı Meslek Lisesi’nde okuyan Erdal Eren, Suner’in öldürülmesini protesto etmek için 2 Şubat 1980 günü düzenlenen gösteride yer aldı.

YARGILANDI VE TUTUKLANDI

Gösteride çatıșma çıkması sonrasında gözaltına alınan 24 kișiden biri olan Erdal Eren, çıkan çatıșmada er Zekeriya Önge’yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

Tutuklanır tutuklanmaz 19 Mart 1980 gününde hakkında idam kararı verilen Erdal Eren’in ailesi de arkadașları da șoktaydı.

ERDAL EREN'İN YAŞI

Erdal Eren’in doğum tarihi 25 Eylül 1961 olan Erdal Eren’in ailesinin nüfusa büyük yazdırdığı yönündeki ifadesi üzerine biyolojik yașının 18’in altında olduğu ve gerçek yașının tespiti için kemik yașı tespiti yapılması istense de Askeri Yargıtay Daireler kurulu, doğum tarihinde bir ihtilaf olmadığı yönünde karar vererek idam cezasını onayladı. Eren Erdem 13 Aralık 1980 tarihinde idam edildi.

Ağabeyi Erkan Eren, Erdal'ın Mamak Askeri Cezaevi'nde tutuklu kaldığı dönemde gördüğü ağır işkencenin izlerine tanık olduğunu dile getirdi. Erdal'ın idam edildiği tarihte yaşının 18'den küçük olduğunu belirten Erkan Eren, infazı radyodan öğrendiklerini ve Erdal'ın kimsesizler mezarına gömülmek istendiğini söyledi.