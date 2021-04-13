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    Erdemlileri sahura, 33 kadından oluşan ritim grubu kaldırıyor

    Mersin’in Erdemli ilçesinde bu yıl vatandaşlar ilk sahura, 33 kadından oluşan Ramazan davulcularının ritim ve manileri ile uyandı.
    • DHA
    • 13.04.2021 - 12:35
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 12:48
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    Erdemlileri sahura, 33 kadından oluşan ritim grubu kaldırıyor

    Bir süre önce Mersin’in Erdemli İlçe Belediyesi bünyesinde gönüllü kadınlardan kurulan kadın ritim gurubu üyeleri, Ramazan ayına renk katmak için harekete geçti.

    İsteklerini belediyeye ileten kadın ritim grubu üyeleri, taleplerine olumlu yanıt aldı.

    33 kadından oluşan ritim grubu, önceki gün son hazırlıklarını tamamladı. Davulla tokmağı buluşturan kadınlar, Ramazan ayının ilk günü Erdemlileri sahura kaldırdı.

    ZABITA DA KADINLARIN YANINDA

    Kadın ritim grubunun güvenliğini ise yine kadınlar sağladı. Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürü Esra Özcan, ekibiyle birlikte tam kadro kadınların yanında yer aldı.

    Ritim grubunun Ramazan ayının sonuna kadar çalacağı öğrenildi.

    Grup adına konuşan Leyla Bolat, "Erdemli kadınları olarak yemeğimizi de yaparız davulumuzu da çalarız. Ramazan hoş geldin" diye konuştu.

    Erdemlileri sahura, 33 kadından oluşan ritim grubu kaldırıyor #1

    Erdemlileri sahura, 33 kadından oluşan ritim grubu kaldırıyor #2

    Erdemlileri sahura, 33 kadından oluşan ritim grubu kaldırıyor #3

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