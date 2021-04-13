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Erdemlileri sahura, 33 kadından oluşan ritim grubu kaldırıyor

Erdemlileri sahura, 33 kadından oluşan ritim grubu kaldırıyor

Mersin’in Erdemli ilçesinde bu yıl vatandaşlar ilk sahura, 33 kadından oluşan Ramazan davulcularının ritim ve manileri ile uyandı.