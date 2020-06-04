Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 Küresel Aşı Zirvesi"ne gönderdiği video mesaj ile Türkiye'nin koronayla mücadelede 102 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da düzenlenen "2020 Küresel Aşı Zirvesi"ne, bir video mesaj gönderdi.

"KÜRESEL DAYANIŞMANIN ALTI ÇİZİLDİ"

Mesajında katılımcılara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir. Koronavirüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir. Kovid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Türkiye, salgının başından bu yana küresel dayanışmanın altını çizmiştir."

Erdoğan: 102 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduk

"102 ÜLKEYE TIBBİ DESTEK SAĞLADIK"

Bu süreçte bir taraftan kendi ihtiyaçlarımızı giderirken, diğer taraftan da tüm dostlarımızın yardımına koştuk. Şimdiye kadar 102 ülkeye, tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Salgınla mücadelede milli çabalarımız kapsamında aşı ve ilaç çalışmaları yapmak üzere özel bir platform kurduk."