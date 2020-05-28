Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'den yardım isteyen 135 ülkeden 100'üne yardım edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün video konferansla yapılan kabine toplantısından önemli kararlar çıktı.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı.

"135 ÜLKEDEN 100'ÜNE YARDIM ETTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Erdoğan yaptığı açıklamada koronavirüs salgını boyunca yardım edilen ülkelerle ilgili, "Ülkemizden yardım veya ürün talep eden 135 ülkeden 100'üne cevap vermeyi başardık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: 135 ülkeden 100'üne yardım ettik VİDEO