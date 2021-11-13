Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili yabancı ülkelere seslenen muhalefete cevap vererek, “Dünyayı bu şekilde tehdit etmek, ne kadar cahil olduklarının ifadesidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu.

“Kanal İstanbul ile deniz yolu alanında devrim niteliğinde bir adımı daha hayata geçireceğiz” diyen Erdoğan, ana muhalefetin ihaleye girecek ülkeleri tehdit etmesinin cehalet olduğunu söyledi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

“BUNLARIN İKTİDAR YÜZÜ GÖRMEYE İMKANLARI OLMAYACAK”

"Kanal İstanbul ile deniz yolu alanında devrim niteliğinde bir atılımı daha hayata geçireceğiz.

İkide bir ana muhalefetin özellikle dünyaya seslenerek, büyükelçileri toplayarak 'Sakın ha Kanal İstanbul'a girmeyin, Kanal İstanbul'a girenler şunu bilsinler kesinlikle paralarını alamazlar' söylemlerine girdiler.

Devletlerde süreklilik esastır. Zaten bunların iktidar yüzü görmeye imkanları olmayacak. Milletim onlara böyle bir fırsatı vermez.

Erdoğan: 2023'te iktidarı almak gibi bir imkanları olmayacak VİDEO





"NE KADAR CAHİL OLDUKLARININ İFADESİDİR"

Bu ülkede dikili bir ağacı olmayan bu muhalefetin, 2023'te iktidarı almak gibi bir imkanları da olmayacak. Dolayısıyla dünyayı bu şekilde tehdit etmek, devletlerin sürekliliğini bir kenara koyarak 'Sakın ha buna girmeyin, girerseniz paranızı falan alamazsınız' gibi bir yaklaşıma girmeleri, bunların bir defa devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarının ve bu ülkeye de ne kadar büyük bir ihanet içerisinde olduklarının en güzel ifadesidir. Bunların şu anda başkanlığını elinde bulundurdukları belediyelerde ne yapıyorlar, bunlara bakın.

"ÜLKEMİZE SINIF ATLATIYORUZ"

Su konusunda verdikleri sözler, elektrikte verdikleri sözler, hangisini tuttular? Altyapı ile ilgili ne yaptılar? Hiçbir şey yok.

Ülkemize sınıf atlarıyoruz, sınıf atlatacağız. Kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşımda, enerjide, teknolojide ne kadar büyük mesafe kat edersek, hedeflerimize o kadar hızlı ulaşabileceğimize inanıyoruz."