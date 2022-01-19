Erdoğan 3 yıl aradan sonra muhtarlarla buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç yıl aradan sonra muhtarlarla Beştepe'de buluşacak. Erdoğan, bugün gerçekleştirilecek toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç yıl aradan sonra Beştepe'de bir araya geleceği muhtarların sorunlarını dinleyecek ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

23 İLDEN MUHTARLARI AĞIRLADI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki son muhtarlar toplantısı 27 Aralık 2018'de yapıldı. O buluşma, 49'uncu Muhtarlar Toplantısı olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında Aksaray, Osmaniye, Samsun, Mardin, Kahramanmaraş'ın da olduğu 23 ilden muhtarları ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 49'uncu Muhtarlar Toplantısı'ndan üç yıl sonra yeniden muhtarlarla buluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran seçimlerinden önce 17 Mayıs 2019'da da İstanbul'da görev yapan muhtarlarla bir araya gelmişti. Erdoğan, 19 Ekim 2020'de de "Muhtarlar Günü" dolayısıyla telefon aracılığıyla muhtarlara seslendi.