Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile Doğu Akdeniz'i görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gerginlik ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DOĞU AKDENİZ BAŞTA OLMAK ÜZERE BÖLGEDEKİ MESELELERE ELE ALINDI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz’de bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir formülden yana olduklarını belirterek, yok sayma girişimlerine karşı Türkiye'nin haklarını korumaya devam edeceklerini vurguladı.