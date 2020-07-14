Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı ardından yaptığı konuşmasında Ayasofya konusuna da değinerek, 1934 yılında yapılan yanlışı düzelttiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmeler yapmak üzere kameraların karşısına geçti.

Erdoğan, koronavirüs salgını, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler gibi konulara değinirken, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına yönelik eleştirilere de cevap verdi.

Ayasofya'nın harap halde teslim alındığını ve tam anlamıyla ecdada ait bir eser haline dönüştürüldüğünü söyleyen Erdoğan, bir yanlışın düzeltildiğini vurguladı.

Erdoğan, Ayasofya eleştirilerine yanıt verdi VİDEO

"YANLIŞI DÜZELTTİK"

Erdoğan, "Ayasofya kiliseden değil müzeden camiye dönüştürülmüştür. Ayasofya'yı yeniden vakfiyesine uygun hale getirirken kültürel miras vasfını da ecdadın yaptığı gibi koruyacağız. Ayasofya'yı yanlış bir kararla da olsa müzeye biz çevirmiştik, onu yeniden camiye de biz döndürüyoruz. Ayasofya'yı 1934'te kim müzeye çevirdi? Bir yanlışı biz düzeltiyoruz" ifadelerini kullandı.