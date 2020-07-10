Erdoğan, Ayasofya kararının anlamlarını sıraladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın dirilişinin Türk milleti olarak dünyaya yeni sözler söyleneceğinin ifadesi olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında önemli ifadeler kullandı.

Türkiye'nin büyük bir utançtan kurtulduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden dirilişlerinden birini yaşadığını söyledi.

MESCİD-İ AKSA'NIN ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMASI

Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:

"Ayasofya'nın dirilişi; Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir.

MÜSLÜMANLARIN FETRET DEVRİNDEN ÇIKIŞ İRADESİNİN AYAK SESİ

Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir.

Ayasofya'nın dirilişi; sadece Müslümanların değil, onlarla birlikte tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir.





TÜRK MİLLETİ OLARAK DÜNYAYA SÖYLEYECEK YENİ SÖZLERİMİZ..

Ayasofya'nın dirilişi; Türk Milleti, Müslümanlar ve tüm insanlık olarak dünyaya söyleyecek yeni sözlerimiz olduğunun ifadesidir.

BEDİR'DEN MALAZGİRT'E...

Ayasofya'nın dirilişi; Bedir'den Malazgirt'e, Niğbolu'da Çanakkale'ye kadar, tarihimizin tüm atılım dönemlerini yeniden hatırlayışımızın adıdır.

Ayasofya'nın dirilişi; şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine gerekirse canımız pahasına sahip çıkma kararlılığımızdır.

BUHARA'DAN ENDÜLÜS'E GÖNÜL SELAMI

Ayasofya'nın dirilişi; Buhara'dan Endülüs'e kadar medeniyetimizin tüm sembol şehirlerine verdiğimiz bir gönül selamıdır.

Ayasofya'nın dirilişi; Alparslan'dan Fatih'e ve Abdülhamit'e kadar ecdadın tamamına vefamızın gereğidir.

Ayasofya'nın dirilişi; Fatih'in fetih ruhunu şad etmenin yanında, Akşemseddin'in maneviyatını, Mimar Sinan'ın estetiğini ve zevkini de yeniden gönlümüzde canlandırmaktadır.

Ayasofya'nın dirilişi; insanlığın özlemle beklediği, temeli adalet, ahlak, tevhid ve kardeşlik olan medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolüdür."

Ayasofya'nın dirilişi; bu mabedin kapılarındaki zincirlerin yanında, topyekün ayaklardaki prangaların da kırılmasıdır.