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- Erdoğan, Ayasofya kararının anlamlarını sıraladı
Erdoğan, Ayasofya kararının anlamlarını sıraladı
- AA
- 10.07.2020 - 21:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında önemli ifadeler kullandı.
Türkiye'nin büyük bir utançtan kurtulduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden dirilişlerinden birini yaşadığını söyledi.
MESCİD-İ AKSA'NIN ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMASI
Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:
"Ayasofya'nın dirilişi; Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir.
MÜSLÜMANLARIN FETRET DEVRİNDEN ÇIKIŞ İRADESİNİN AYAK SESİ
Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir.
Ayasofya'nın dirilişi; sadece Müslümanların değil, onlarla birlikte tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir.
TÜRK MİLLETİ OLARAK DÜNYAYA SÖYLEYECEK YENİ SÖZLERİMİZ..
Ayasofya'nın dirilişi; Türk Milleti, Müslümanlar ve tüm insanlık olarak dünyaya söyleyecek yeni sözlerimiz olduğunun ifadesidir.
BEDİR'DEN MALAZGİRT'E...
Ayasofya'nın dirilişi; Bedir'den Malazgirt'e, Niğbolu'da Çanakkale'ye kadar, tarihimizin tüm atılım dönemlerini yeniden hatırlayışımızın adıdır.
Ayasofya'nın dirilişi; şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine gerekirse canımız pahasına sahip çıkma kararlılığımızdır.
BUHARA'DAN ENDÜLÜS'E GÖNÜL SELAMI
Ayasofya'nın dirilişi; Buhara'dan Endülüs'e kadar medeniyetimizin tüm sembol şehirlerine verdiğimiz bir gönül selamıdır.
Ayasofya'nın dirilişi; Alparslan'dan Fatih'e ve Abdülhamit'e kadar ecdadın tamamına vefamızın gereğidir.
Ayasofya'nın dirilişi; Fatih'in fetih ruhunu şad etmenin yanında, Akşemseddin'in maneviyatını, Mimar Sinan'ın estetiğini ve zevkini de yeniden gönlümüzde canlandırmaktadır.
Ayasofya'nın dirilişi; insanlığın özlemle beklediği, temeli adalet, ahlak, tevhid ve kardeşlik olan medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolüdür."
Ayasofya'nın dirilişi; bu mabedin kapılarındaki zincirlerin yanında, topyekün ayaklardaki prangaların da kırılmasıdır.