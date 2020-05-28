Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın İstanbul’un fethinin 567. yıl döneminde Ayasofya’da Fetih Suresi okunacağını ve dualar edileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 4 saat sürdü.

Koronavirüs salgını sebebiyle dokuzuncu kez videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

AYASOFYA'DA FETİH SURESİ OKUNACAK VE DUALAR EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada yarın İstanbul'un fethi nedeniyle Ayasofya'da Fetih Suresi okunacağını ve dualar edileceğini söyledi.

Erdoğan: Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak- İZLE

"İSTANBUL'UN FETHİ NEDENİYLE ÇOK GÜZEL PROGRAMLARA EŞLİK EDECEĞİZ"

Erdoğan, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümüyle ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yarın İstanbul'un fethinin yıldönümünde çok güzel programlara eşlik edeceğiz. Önce Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Akşam saatlerinde Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası yarışmaları gerçekleştirilecek. Ayasofya'da Fetih süresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşayacağız. Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı hürmetle yadediyoruz."