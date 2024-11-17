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Haber Merkezi

Ankara'da gündem yoğun...

Başkent özellikle geçtiğimiz hafta içi önemli görüşmelere ev sahipliği yaptı.

Bu görüşmelerden en kritiği ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı olarak gerçekleşti ve yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmeden sonra herhangi bir yazılı açıklama yapılmazken, kulislerde Cumhur İttifakı arasında sorunlar olduğuna yönelik iddialar dolaşmaya başlamıştı.

Ancak Cumhur İttifakı, birlik içerisinde yoluna devam ediyor.

AK PARTİ MYK TOPLANTISI'NDA GÜNDEME GELDİ

AK Parti MYK toplantısının en önemli gündem maddesi, toplantıdan bir gün önce Beştepe’de yapılan Cumhur İttifakı zirvesi oldu.

"TAM MUTABAKAT İÇİNDEYİZ"

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK üyelerine “Bahçeli ile tam bir mutabakat içinde olduklarını” söyledi.

"TÜM MESELELERİ MASAYA YATIRDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devlet Bey ile tüm konuları konuştuk. Kayyum başta olmak üzere tüm meseleleri masaya yatırdık. İç politika ve dış politika konularında son derece güzel mutabakatlara vardık.” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILACAĞI KONGRELERE YÖNELİK PLANLAMA YAPILDI

MYK toplantısında ayrıca teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Erkan Kandemir, kongre sürecine ilişkin bir sunum yaptı.

Sunumda AK Parti’nin 8’inci Olağan Kongresi için nisan ayına göre çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İlçe kongrelerinin 28 Aralık’ta, ilçe kongreleri tamamlanan illerde de kongrelerin ocak ayının ortasına kadar yapılarak sürecin bir an önce bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Bu kapsamda Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı bazı büyükşehirlerin kongrelerine yönelik planlama da yapıldı.

Buna göre, Erdoğan ilk olarak 30 Kasım’da Kahramanmaraş'ta yapılacak il kongresine katılacak.