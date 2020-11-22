Erdoğan Bayraktar: İnsan hakları havariliği yapanlara veyl olsun

Eski bakanlardan Erdoğan Bayraktar, Türkiye'yi bölme planları yapanlar için demokrasi ve insan hakları savunuculuğu yapanlara karşı duruşunu belli etti.

Türk siyasetinin önemli isimlerinden Erdoğan Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duruşunu bir kez daha ortaya koydu.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Türk bayrağının altında yaşayan 83 milyon kişinin kardeş olduğunun altını çizdi.

Bayraktar; vatanı bölmek isteyenlere karşı insan hakları havariliğine soyunanlara 'yazıklar olsun' anlamına gelen 'veyl olsun' ifadesini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan Erdoğan Bayraktar, "Bayrağımızın altında yaşayan 83 milyon kardeştir, kardeş olmak zorundadır. Ancak; niyeti ve nihai hedefi bu vatanı bölmek veya ülkemizden yonga koparmak isteyenlere karşı, demokrasi ve insan hakları havariliği yapanlara veyl olsun." ifadelerini kullandı.

MESAJ BÜLENT ARINÇ'A

Erdoğan Bayraktar'ın bu sözleri, Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen Bülent Arınç'a yönelik olduğu algılandı.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Habertürk canlı yayınına katılan Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ın tahliye edilmesini istemişti.

Arınç, Selahattin Demirtaş'ın yazdığı hikaye kitabını okuyup çok etkilendiğini de söylemişti.