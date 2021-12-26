Erdoğan Beyaz Türk diyor, muhalefet her parası olanı Beyaz Türk yapıyor

Erdoğan Beyaz Türk diyor, muhalefet her parası olanı Beyaz Türk yapıyor

Hemen her analiziyle çuvallayan gazeteci Nevşin Mengü, Konukoğlu’nu Beyaz Türk yaptı.

Her zengin Beyaz Türk değildir. Daha bir sosyetik sosyal sınıf tamamlamak için kullanılır.



Haber metninde sosyolojik analiz yapmayalım şimdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne demek istedi? Türkiye'nin elitist seçkinci sınıfının köpek sevgisinden bahsetti.



Hatta bu sokak sevdasının kendi evlerinde beslemelerinden öteye taştığını vurguladı.

Turistik yerlerde yazın sahiplenen kışın sokağa bırakılan cins köpekleri ya da bir hevesle alınıp daha sonra barınaklara bırakılan cins köpek sorununa dikkat çekti.

Sonra bu köpek manyağı Beyaz Türklerin oluşturduğu lobinin sokak köpeklerinin toplanmasına karşı çıkmaları başlı başına bir sorundur.

Öylesine örgütlüler ki sokaklardaki başıboş köpeklerin terör estirmeleri onların umurunda bile değil.

Türkiye’nin sokak köpeği sorunu var. Bu sorun çözülecek. Beyaz Türkler gibi mutlu azınlıkla birlikte hareket edenler kaybedecek.