Erdoğan: Çoklu baro yönetiminde kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada barolarla ilgili çoklu baro yönetimi üzerinde durduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, koronavirüs salgınının devam ettiğini söyleyerek, vatandaşların rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi.

KANUN TEKLİFİ HAZIR, YARIN MECLİSE SUNULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına barolarla ilgili söyledikleriyle devam etti.

Çoklu baro yönetiminde kararlı olduklarını ifade eden Erdoğan, milletvekillerinin konuyla ilgili kanun teklifini meclise sunacağını söyledi.

Erdoğan'ın barolarla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

"ÇOKLU BAROYU EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

"Barolarla ilgili yapmayı planladığımız reform konusunda yaşıyoruz. Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin sağlıksız yapıları, temsilde adaletsizlik yanında mensupları üzerinde faşizan sorunlar üretebiliyor. Bu yanlışı düzeltmek için gereken hazırlığı yapmak hukuki olarak bizim görevimizdir. Daha demokratik, daha çoğulcul bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekillerimiz bu konudaki kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. İnşallah en kısa sürede hayata geçireceğiz."