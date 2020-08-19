Doğu Akdeniz'de kararlılık mesajları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü açıklayacağı müjde ile Türkiye'nin yeni bir dönem gireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası açılış programına katıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımların günlük siyasete kurban edilemeyecek kadar önemli olduğunu dile getirdi.

CHP yönetiminin Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin yanında davranmasını beklediğini söyleyen Cumhurbaşkanı, "Karşılaştığımız her türlü çifte standart ve haksızlığa rağmen biz uluslararası hukuktan taviz vermedik. Meselelerimizi konuşarak, anlaşarak çözmek peşinde olduk. Biz bugün de aynı hassasiyet ile hareket ediyoruz. Muhataplarımızdan da bu yönde adımlar bekliyoruz. Ülkemizin hak ve hukukunu temin edecek şekilde en kısa zamanda bu meseleyi çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum." dedi.

Erdoğan: Cuma günü bir müjde vereceğiz VİDEO



"TÜRKİYE YENİ BİR DÖNEME GİRECEK"

Önümüzdeki cuma günü bir müjde vereceğini ve Türkiye'nin yeni bir döneme gireceğini söyleyen Erdoğan, "Cuma günü inşallah milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm ülkemize vermek suretiyle yeni bir dönemin açılacağına da inanıyorum. Açıklarsam heyecanı kaybolur. Şimdi açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"DAHA GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Açılış programının ardınan canlı yayında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Berat Albayrak'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde soruldu.

Bakan Berat Albayrak konuya ilişkin, "Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.