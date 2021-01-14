Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısı yaptırmasının ardından diğer siyasi parti liderlerine de aşı olmaları çağrısında bulundu.

Dünkü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından acil kullanım onayının verilmesiyle bugün, koronavirüs aşıları Türkiye genelinde sağlık çalışanlarına uygulandı.

Dün, ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmuş, ardından Bilim Kurulu üyeleri ve bazı doktorlar aşı yaptırmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde CoronaVac aşısı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı olduğu anlar VİDEO

"BÜTÜN SİYASİ LİDERLER VE MİLLETVEKİLLERİ AŞI YAPTIRMALI"

Erdoğan, aşı yaptırdıktan sonra Ankara Şehir Hastanesi önünde açıklamalarda bulundu.

Diğer siyasi parti liderlerine de aşı olmaları konusunda çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de şu anda 300 bine yakın aşı yaptıran oldu. Başta bütün siyasi liderler olmak üzere, bütün milletvekilleri olmak üzere belirlenmiş alanlarda aşıyı teşvik ederlerse memnun olacağım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Diğer siyasi parti liderlerinin de aşı yaptırmasını tavsiye ediyorum VİDEO