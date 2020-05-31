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Erdoğan: Eğlence mekanları bir süre daha kapalı kalacak

Erdoğan: Eğlence mekanları bir süre daha kapalı kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü” dolayısıyla gençlerle buluşma programında, eğlence mekanları ve nargile içilen yerlerin bir süre daha kapalı kalacağını söyledi.