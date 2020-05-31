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- Erdoğan: Eğlence mekanları bir süre daha kapalı kalacak
Erdoğan: Eğlence mekanları bir süre daha kapalı kalacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü” dolayısıyla gençlerle buluşma programında, eğlence mekanları ve nargile içilen yerlerin bir süre daha kapalı kalacağını söyledi.
- AA & Ensonhaber
- 31.05.2020 - 19:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü” dolayısıyla gençlerle buluştu.
Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen buluşmada Erdoğan, sigara endüstrisine sert sözlerle yüklendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına devam ederken koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerden biri olan eğlence mekanları ve nargile içilen yerlerin bir süre daha açılmayacağını söyledi.
"HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK, EĞLENCE MEKANLARI BİR SÜRE DAHA KAPALI OLACAK"
Erdoğan konuyla ilgili açıklamasında şu sözleri kullandı: