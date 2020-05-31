Dolar
6.8203
0.1262%
Euro
7.566
0.2477%
Altın
1729.32
0.6307%
Borsa
105520.47
0.1525%
G. Altın
379.237
0.7462%
Bitcoin
64237.86
0.2809%
22ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 22 C
    Erdoğan: Eğlence mekanları bir süre daha kapalı kalacak

    Erdoğan: Eğlence mekanları bir süre daha kapalı kalacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, “31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü” dolayısıyla gençlerle buluşma programında, eğlence mekanları ve nargile içilen yerlerin bir süre daha kapalı kalacağını söyledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 31.05.2020 - 19:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Erdoğan: Eğlence mekanları bir süre daha kapalı kalacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, “31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü” dolayısıyla gençlerle buluştu.

    Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen buluşmada Erdoğan, sigara endüstrisine sert sözlerle yüklendi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına devam ederken koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerden biri olan eğlence mekanları ve nargile içilen yerlerin bir süre daha açılmayacağını söyledi.

    "HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK, EĞLENCE MEKANLARI BİR SÜRE DAHA KAPALI OLACAK"

    Erdoğan konuyla ilgili açıklamasında şu sözleri kullandı:

     

    "Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir. 400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma lüksümüz yoktur."


     

    Görüş Bildir