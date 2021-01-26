Erdoğan: Dünyanın en gelişmiş ülkeleri aşı bulamıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısıyla ilgili "Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı var biz ise aşı konusunda attığımız adımlarla süratle aşılarımızı aldırmaya başladık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Sosyal Atama Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, atama töreninde yaptığı konuşmada AB ülkelerinde ve ABD'de yaşanan aşı krizine değindi.

ERDOĞAN, DÜNYADAKİ AŞI KRİZİNE DEĞİNDİ

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı krizinin yaşandığını ifade eden Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin böyle bir sorunu olmadığını söyledi.

Erdoğan ayrıca, atılan adımlarla aşı konusunda bir sıkıntı yaşamadığını ve ilk etapta 50 milyon doz aşının daha Türkiye'ye geleceğini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek- İZLE

"DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ ÜLKELERİNDE AŞI KRİZİ VAR, TÜRKİYE'DE YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşıyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde aşı sıkıntısı var, biz ise şu anda aşı konusunda attığımız adımlarla, yaptığımız ödemeyle aşılarımızı aldırmaya başladık ve ilk etapta 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek. Bu yılın bütçesinde sosyal destek harcamaları için 81 milyar lirayı ayırdık."