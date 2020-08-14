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- Erdoğan: En ufak saldırıyı cevapsız bırakmayız
Erdoğan: En ufak saldırıyı cevapsız bırakmayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın saldırgan tavırlarının cevapsız kalmayacağını söyledi.
- AA
- 14.08.2020 - 13:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ORUÇ REİS ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK
Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair açıklama yapan Erdoğan, "23'üne kadar Oruç Reis çalışmalarını sürdürecek. Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız." dedi.