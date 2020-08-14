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    Erdoğan: En ufak saldırıyı cevapsız bırakmayız

    Erdoğan: En ufak saldırıyı cevapsız bırakmayız

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın saldırgan tavırlarının cevapsız kalmayacağını söyledi.
    • AA
    • 14.08.2020 - 13:55
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    Erdoğan: En ufak saldırıyı cevapsız bırakmayız

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    ORUÇ REİS ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK

    Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair açıklama yapan Erdoğan, "23'üne kadar Oruç Reis çalışmalarını sürdürecek. Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız." dedi.

    Erdoğan: En ufak saldırıyı cevapsız bırakmayız VİDEO

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