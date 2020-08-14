Erdoğan: En ufak saldırıyı cevapsız bırakmayız

Erdoğan: En ufak saldırıyı cevapsız bırakmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın saldırgan tavırlarının cevapsız kalmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ORUÇ REİS ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair açıklama yapan Erdoğan, "23'üne kadar Oruç Reis çalışmalarını sürdürecek. Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız." dedi.

Erdoğan: En ufak saldırıyı cevapsız bırakmayız VİDEO