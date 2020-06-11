Erdoğan, erken seçim tartışmalarını sonlandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin 2023 yılında yapılacağını herkesin önüne bakması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de son dönemde erken seçim tartışmaları var.

Tartışmaların çıkış kaynağı ise muhalefet partileri.

Hükümeti zora sokmak için yapılan bu açıklamalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan net bir cevap geldi.

"NİYE SEÇİM YAPALIM"

Partisinin toplantısında kurmaylarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 2023 yılında yapılacağını dile getirdi.

Erdoğan, şunları söyledi: "Erken seçim filan yok. Niye seçim yapalım? Seçimler 2023 yılında yapılacak, bekleyecekler. Herkes ona göre önüne baksın. Erken seçimi konuşan bir tek muhalefet.

AÇIKLADIĞIMIZ PAKETLER RAHATSIZ ETTİ

Arka arkaya açıkladığımız paketler onları rahatsız etti. Şimdi yeni dönemde, seçim ve siyasi partiler yasalarının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre değiştirilmesi gerekiyor. Bunun için bir komisyon kurduk. Onlar çalışmaları yapıp önümüze getirecek."