Erdoğan, erken seçim tartışmasına noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapadı ve hedefin 2023 olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin son günlerde tartıştığı konulardan biri de erken seçim.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından dillendirilen tartışmalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir kez daha yanıt geldi.

AK Parti MKYK toplantısında kurmaylarıyla bir araya gelen Erdoğan, erken seçim konusundaki tavrını ortaya koydu.

HEDEF 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim yok, hedef 2023" dedi.

"AYASOFYA'NIN TARİHİNİN KORUNMASI İÇİN..."

Ayasofya konusunda da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayasofya’nın tarihinin korunması için çok titiz bir çalışma yürütülüyor. Siz de bu çalışmayı ve Ayasofya’nın bizim için önemini herkese anlatın. Doğruları anlatın" ifadelerini kullandı.