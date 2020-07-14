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    Erdoğan, erken seçim tartışmasına noktayı koydu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapadı ve hedefin 2023 olduğunu dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2020 - 09:09
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    Erdoğan, erken seçim tartışmasına noktayı koydu

    Türkiye'nin son günlerde tartıştığı konulardan biri de erken seçim.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından dillendirilen tartışmalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir kez daha yanıt geldi.

    AK Parti MKYK toplantısında kurmaylarıyla bir araya gelen Erdoğan, erken seçim konusundaki tavrını ortaya koydu.

    HEDEF 2023

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim yok, hedef 2023" dedi.

    Erdoğan, erken seçim tartışmasına noktayı koydu #1

    "AYASOFYA'NIN TARİHİNİN KORUNMASI İÇİN..."

    Ayasofya konusunda da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayasofya’nın tarihinin korunması için çok titiz bir çalışma yürütülüyor. Siz de bu çalışmayı ve Ayasofya’nın bizim için önemini herkese anlatın. Doğruları anlatın" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan, erken seçim tartışmasına noktayı koydu #2

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