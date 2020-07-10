Erdoğan, Fatih'in vasiyetini hatırlattı

Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararından sonda Millete Sesleniş konuşması yaparak Fatih'in "Ayasofya'yı camilikten çıkaranın en büyük günahı işlemiş olur" sözlerini dile getirdi.

Ayasofya, bugün Danıştay'ın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal edilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın imzaladığı kararname ile ibadethane statüsüne yeniden kavuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu önemli gelişmenin ardından Millete Sesleniş konuşması yaparak, Ayasofya'nın önemi ve tarihine vurgu yaptı.

Erdoğan konuşmasında, Fatih Sultan Mehmet'in, Ayasofya'yı camiye çevirmesinin ardından hazırlanan vakfiyesini hatırlattı.

Erdoğan, Fatih'in vakfiyesinde, Ayasofya'nın camilikten çıkarılmaması, iptal ve tebdil edilmemesi, vakıf hükmünün yürürlükten kaldırılmamasını vasiyet ettiğini belirtti.

Ayrıca Erdoğan, Fatih'in vasiyetine uyulmaması durumunda, uymayanlar için de büyük günah işlemiş olacaklarını, tüm müslümanların lanetinin ilelebet üzerinde olacağını tarihe not düştüğünü vurguladı.

"BU VAKFİYEYİ KİM DEĞİŞTİRİRSE..."

Erdoğan, "Cumhuriyet döneminde bu tapunun yeni harflerle çıkarılmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han 1 Haziran 1453 tarihli vakfiyesinin bir bölümünde, 'kim bu Ayasofya'yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştir, iptal ve tedbile koşarsa, herhangi bir dalavere ile vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederse, aslını değiştirir füruğuna itiraz eder, bunları yapanlara yardım ederse, camilikten çıkarır, sahte evrak düzenleyerek, kendi batıl defterine kaydeder, yalandan kendi hesabına geçirirse huzurunuzda ifade ediyorum ki en büyük haramı işlemiş ve günahı kazanmış olur. Bu vakfiyeyi kim değiştirirse Allah'ın peygamberin, meleklerin ve dahi tüm müslümanların ebediyyen laneti onun ve onların üzerine olsun. Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse günahı onu değiştirene olacaktır. Allah'ın azabı onlaradır" ifadelerini kullandı.