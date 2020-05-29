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- Erdoğan fetih etkinliğinde konuştu.
Erdoğan fetih etkinliğinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü etkinliklerinde, Okçular Vakfı Fetih Kupası Etkinliği'nde video konferans yoluyla bir konuşma gerçekleştirdi.
- AA
- 29.05.2020 - 21:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü etkinliklerinde, Okçular Vakfı Fetih Kupası Etkinliği'nde video konferans yoluyla bir konuşma gerçekleştirdi.
Erdoğan: "Kökleri ile bağı kopmuş bir ağaç nasıl ayakta kalamazsa kültüründen habersiz bir neslin de hayata tutunması mümkün değildir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Spor alanında hırsın, bencilliğin, maddiyatın, haksız rekabetin arttığı bir dönemde gençlerimizin yeni bir spor ahlakı ile ahlaklanmasını istiyoruz"
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