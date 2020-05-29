Erdoğan fetih etkinliğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü etkinliklerinde, Okçular Vakfı Fetih Kupası Etkinliği'nde video konferans yoluyla bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü etkinliklerinde, Okçular Vakfı Fetih Kupası Etkinliği'nde video konferans yoluyla bir konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan: "Kökleri ile bağı kopmuş bir ağaç nasıl ayakta kalamazsa kültüründen habersiz bir neslin de hayata tutunması mümkün değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Spor alanında hırsın, bencilliğin, maddiyatın, haksız rekabetin arttığı bir dönemde gençlerimizin yeni bir spor ahlakı ile ahlaklanmasını istiyoruz"

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