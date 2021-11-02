Erdoğan: Güvenlik protokolü nedeniyle katılmadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Glasgow'da düzenlenen Liderler Zirvesi için talep ettikleri güvenlik protokolü karşılanmadığından dolayı katılmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin dönüşünde, uçakta zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu.

İskoçya'da gerçekleşecek olan liderler zirvesine neden katılmadığıyla ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, Glasgow'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği konulu Liderler Zirvesi için talep ettikleri güvenlik protokolü standartları bulunduğunu hatırlattı.

Bunların, uluslararası bütün ziyaretlerde kendilerine ve diğer bütün liderlere her zaman uygulanan protokoldeki standartlar olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"GERİ ÇEVİRİLEN TALEBİMİZ DAHA ÖNCE BAŞKA ÜLKE İÇİN SAĞLANMIŞ"

"Ancak bize bunların son anda karşılanamayacağı söylendi. Daha sonra bizim geri çevrilen talebimizdeki standartların başka bir ülke için istisnai olarak sağlanabildiğini öğrendik. Bu diplomatik teamüllere de uymuyordu. Bunu kabul edemezdik. İlgili birimlerimiz net bir duruşla görüşmelerini sürdürdü. Sağ olsun Boris Johnson da süreçle ilgilendi.

"BİZ MİLLETİMİZİN İTİBARINI KORUMAKLA MÜKELLEFİZ"

İlk başta sorununun çözüldüğünü ifade etti. Fakat son anda bize geri dönüp İskoçya tarafının zorluk çıkardığını söyledi. Taleplerimiz yerine getirilmeyince biz de Glasgow'a gitmekten vazgeçtik. Nihayetinde bu sadece kendi güvenliğimizle ilgili değil, ülkemizin itibarıyla da ilgili bir meseleydi. Biz milletimizin itibarını korumakla mükellefiz. Hiçbir yerde ülkemizin saygınlığına, izzetine halel gelmesine müsaade etmeyiz. Daha adil bir dünyayı ancak eşitlikçi bir yaklaşımla kurabileceğimizi de böylece bir kez daha göstermiş olduk."