Erdoğan hassas alan ilan etti, defineciler tahrip etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 4 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen Şırnak'taki Kasrik Boğazı'nda bulunan tarihi eserler tahrip edildi.

Şırnak'ta terör olaylarıyla sürekli gündeme gelen Cudi ve Gabar dağlarının kesiştiği Kasrik Boğazı konum itibarıyla havası, tarihi köprüsü, suyu, mağaraları, kanyonuyla, manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

6 BİN YIL ÖNCE İŞLENEN FİGÜRLER TAHRİP EDİLDİ

Cudi ve Gabar dağlarının kesiştiği Kasrik Boğazı'nda bulunan 6 bin yıl önce işlendiği değerlendirilen at üstündeki insan figürlü rölyef tahrip edildi.

Tahrip edilen at ve insan figürleri ile ilgili konuşan Kasrik sakinlerinden Sinan Salgut, tarihi değerlerin tahrip edilmesine çok üzüldüklerini ifade etti.

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"BUNU YAPANLAR BULUNUP, CEZALANDIRILSIN"

Salgut, "Daha önce burası Cumhurbaşkanımız tarafından doğal koruma alanı olarak ilan edildiği halde art niyetli kişiler tarafından böyle hırpalanmasına, kırılmasına hiç razı değiliz. Vatandaşların gelip göreceği tarihi yerlere zarar verilmesine karşıyız. Buraların daha fazla korumaya gerekli olduğunu düşünüyoruz. Biraz daha ilgi gösterilmesini temenni ediyoruz. Bu Kasrik Boğazı piknik alanı olarak da kullanılıyor. Farklı illerden gelen vatandaşlar hem burada piknik yapıyorlar hem de bu tarihi güzelliğe şahitlik ediyorlar. 6 bin yıllık tarihi değerlerimize zarar verilmesine gerçekten karşıyız. Bunu yapanların bulunup gerekli cezayı verilmesini de istiyoruz" dedi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, rölyefi tahrip eden kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.