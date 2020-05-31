Yeşilköy'deki salgın hastanesi açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, salgın hastaneleriyle ilgili dünyanın yeni sağlık merkezinin Türkiye olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışına katıldı.

Erdoğan, hastane açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Tek parti dönemi ve koalisyonlu yılların ülkeyi geriye götürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yılda yapılan kazanımları hatırlattı.

"TÜRKİYE, SAĞLIK SİSTEMİYLE SALGIN SÜRECİNDE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ"

Erdoğan, koronavirüs salgını sürecinde açılan hastanelerin, olası bir ihtiyaç durumunda tam kapasiteyle hizmet vereceğini belirterek, "Türkiye sahip olduğu sağlık alt yapısı ve genel sağlık sigortası sistemiyle salgın sürecinde dikkatleri üzerine toplamış bir ülkedir. Salgın döneminde 2 ayı bulmadan hizmete sunduğumuz acil durum hastanelerinin örnek alınacak bir model olduğuna inanıyorum.

Sağlık turizminde çok ciddi bir sıçrama yapıyoruz. Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştığı sorunu, biz çok daha kısa sürede kalıcı hastaneler inşa ederek aşmayı başardık." "Hamdolsun burada oluşturduğumuz ilave kapasiteye ihtiyaç kalmadan salgının yayılma hızını kırdık. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ülkemize ve milletimize özellikle hizmetle geçirdiğimiz her gün, her an bu yolda attığımız her adım, aldığımız her nefes için Rabb'imize hamd ettik."

"TÜRKİYE'NİN İHTİYACI KAVGA DEĞİL ESER SİYASETİDİR"

"Türkiye'nin ihtiyacı kavga değil eser siyasetidir."

"Tek numaraları ülkemizin ortak değerlerinin istismarı olanların devri artık kapanıyor."

"Her kim Türkiye'de demokrasiyi, özgürlükleri, adaleti, güvenliği, dış politikayı, kültürü, sanatı daha ileri seviyeye götüreceğine milleti ikna ederse ülke ona teslim edilir.

Her kim daha çok yatırım, üretim, istihdam, iş, aş, daha yüksek hayat standardı sağlayacağı konusunda halkın desteğini alırsa ülkeyi o yönetir. Bunun dışındaki zorlamaların, iç ve dış ayak oyunlarının tamamı da milli irade duvarına çarpıp dağılmaya mahkumdur."

"DEMOKRASİDEN VE KALKINMADAN BAŞKA ALTERNATİF YOK"

"Türkiye'nin önünde özellikle demokrasiden ve kalkınmadan başka bir alternatif yoktur."



"Ülkemiz için ikinci çeyrek bir parça sıkıntılı görünse de sonrası aydınlıktır."