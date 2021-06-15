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- Erdoğan ile Aliyev anlaştı: Şuşa Beyannamesi nedir, maddeleri neler?
Erdoğan ile Aliyev anlaştı: Şuşa Beyannamesi nedir, maddeleri neler?
- Haber Merkezi
- 15.06.2021 - 17:50
15 Haziran 2021 itibariyle Azerbaycan ve Türkiye arasında Şuşa Beyannamesi resmen imzalandı.
Vatandaşlar, Şuşa Beyannamesine dair detayları araştırmaya başladı. Şuşa Beyannamesi nedir, maddeleri nelerdir? İşte ayrıntıları...
ŞUŞA BEYANNAMESİ NEDİR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşmenin ardından iki ülke arasında Şuşa Beyannamesini imzaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritasını belirledik." dedi.
Aliyev ise Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Müttefiklik Sözleşmesi"nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na atıfta bulunulduğunu bildirdi.
"Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritasını belirledik" diyen Erdoğan, altılı platform hakkında da mesajlar verdi: "Her türlü fedakarlığa varız. Sayın Putin aynı şekilde... Bu konuda atılacak adımlarla bölge bir barış bölgesi haline gelmiş olur."
ŞUŞA BEYANNAMESİ MADDELERİ
Şuşa Beyannamesi'nde yer alan maddeler şöyle:
- "Taraflar, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesi perspektiflerini her yönüyle inceleyerek beyan eder.
- Azerbaycan, Ermenistan'ın 30 yıl süren saldırısına son verilmesi, işgal edilmiş toprakların kurtarılmasında Türkiye'nin desteğine yüksek değer vermektedir.
- Taraflar, işgalden kurtarılan topraklarda Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin faaliyetlerine Türkiye'nin katkısının önemli rol oynadığına vurgu yapar.
- Taraflar, bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar meselelerinin çözümlenmesi yönünde ortak çaba gösterir.
- Taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne üçüncü bir devletçe tehdit ve saldırı halinde taraflar birbirine gerekli yardımı yapacak.
- Taraflar, iki devlet arasında geliştirilen ve onların çıkarlarına uygun askeri-siyasi iş birliğinin üçüncü devletlere karşı olmadığını belirtirler.
- "Taraflar özellikle terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göçe karşı mücadelede ortak çaba ve iş birliğini genişletecek"
- Beyannamede, Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Zengezur koridorunun açılması ve Nahçıvan-Kars demir yolunun, ilişkilerin yoğunlaştırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.
- Şuşa Beyannamesi'nde Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı asılsız iddialarının, tarihin çarpıtılması girişimlerinin bölgede barış ve istikrara zarar verdiği vurgulandı.
- Beyannamede, tarafların Güvenlik Konseylerinin milli güvenlik konularında düzenli olarak ortak toplantılar yapacağı bildirildi.