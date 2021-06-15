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Erdoğan ile Aliyev anlaştı: Şuşa Beyannamesi nedir, maddeleri neler?

Erdoğan ile Aliyev anlaştı: Şuşa Beyannamesi nedir, maddeleri neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı. Peki Şuşa Beyannamesi nedir, hangi maddeleri içeriyor? İşte detaylar...