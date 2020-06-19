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Erdoğan ile Bahçeli arasında 2023 mutabakatı

Erdoğan ile Bahçeli arasında 2023 mutabakatı

Beştepe'de yapılan görüşmede iki liderin de erken seçime gerek olmadığı konusunda anlaştığı öğrenildi.