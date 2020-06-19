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    Erdoğan ile Bahçeli arasında 2023 mutabakatı

    Erdoğan ile Bahçeli arasında 2023 mutabakatı

    Beştepe'de yapılan görüşmede iki liderin de erken seçime gerek olmadığı konusunda anlaştığı öğrenildi.
    • AA
    • 19.06.2020 - 09:23
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    Erdoğan ile Bahçeli arasında 2023 mutabakatı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de ağırladı.

    Cumhur İttifakı'nın mimarı iki liderin 1 saat süren görüşmesinde masaya yatırılan konuların ayrıntıları ortaya çıktı.

    ERKEN SEÇİM GEREKSİZ

    Muhalefet tarafından dillendirilen erken seçim tartışmalarını iki lider de 'gereksiz' olarak değerlendirdi.

    Bahçeli'den tam destek alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimelerin 2023'te yapılması gerektiğini söyledi. İki lider seçimler için 2023 tarihinde yeniden teyitleşti.

    TERÖRLE MÜCADELE

    MHP Lideri, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar hakkında da bilgi aldı ve operasyona tam destek vereceklerini dile getirdi.

    AYASOFYA

    Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya konusunda gösterdiği tavırdan da memnun olduğunu söyledi.

     

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