Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nın 11 ilkesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vizyonu, ‘Özgür birey, güçlü toplum; daha demokratik bir Türkiye’ olarak belirlenen Eylem Planımız, 11 temel ilkeyle başlıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nın 11 ilkesini sıraladı.

“Vizyonu, ‘Özgür birey, güçlü toplum; daha demokratik bir Türkiye’ olarak belirlenen Eylem Planımız, 11 temel ilkeyle başlıyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 temel ilkeyi şöyle sıraladı:

“1- İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar; devletin görevi de bu hakları korumak ve geliştirmektir.

2- İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır.

3- Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın, herkes hukuk önünde eşittir.

4- Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması, bütün idari faaliyetlerin temel özelliğidir.

5- Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde açık, net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar içerir; kamu otoriteleri de bu kuralları hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden hayata geçirir.

6- Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez.

7- Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini, rekabete dayalı serbest piyasa kuralları ile sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir.

8- Adli ve idari işleyiş, masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkelerini koruyan, gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır.

9- Hiç kimse, başkalarının kişilik haklarına saygı göstermek suretiyle yaptığı eleştirileri veya düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.

10- Hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir.

11- Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde erişebilir; adalete erişim, hak ve özgürlüklere saygının esasıdır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nın 11 ilkesini açıkladı İZLE