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Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor...
- AA & Ensonhaber
- 29.06.2020 - 18:34
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat 15 dakika sürdü.
Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Vaka sayısını da, vefat sayısını da sıfır noktasına çekmek istiyoruz."
"Ekonomik faaliyetlerde adım adım Mart ayındaki seviyeye yaklaşıldığını görüyoruz."
"Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı."
Ayrıntılar gelecek...