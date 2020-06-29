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    Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası konuşuyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor...
    • AA & Ensonhaber
    • 29.06.2020 - 18:34
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    Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası konuşuyor #1

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat 15 dakika sürdü.

    Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

    "Vaka sayısını da, vefat sayısını da sıfır noktasına çekmek istiyoruz."

    "Ekonomik faaliyetlerde adım adım Mart ayındaki seviyeye yaklaşıldığını görüyoruz."

    "Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı."

    Ayrıntılar gelecek...

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